Roma-Atalanta 1-1: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (15’ st Ghilardi), Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui (15’ st Pisilli), Cristante, Rensch (33’ st Tsimikas); Soulé (26’ st Robinio Vaz), El Shaarawy (15’ st Venturino); Malen. A disp.: Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Angelino, Zaragoza. All.: Gasperini
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (1’ st Kossounou), Djimsiti, Kolasinac (1’ st Ahanor); Bellanova (9’ st Bernasconi), de Roon, Ederson (35’ st Pasalic), Zappacosta; De Ketelaere (1’ st Zalewski), Raspadori; Krstovic. A disp.: Sportiello, Pardel, Bakker, Obric, Musah, Samardzic, Scamacca. All.: Palladino
Arbitro: Marcenaro
Marcatori: 12’ Krstovic (A), 45’ Hermoso (R)
Ammoniti: Pisilli (R), Ederson (A), Djimsiti (A)
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