Roma, primo derby per Friedkin. Di Benedetto e Pallotta sconfitti all'esordio

Venerdì sarà il primo derby della Capitale per la famiglia Friedkin. Un match, la stracittadina contro la Lazio, che non è e non potrà mai essere una gara come le altre. Tanto che se ne ricorda ogni risultato. A tal proposito il Corriere dello Sport ricorda, infatti, che sia Thomas Di Benedetto che James Pallotta, i due precedenti numeri uno a stelle e strisce dei giallorossi, sono incappati in una sconfitta.