Roma, Zaniolo oggi in visita al centro sportivo della Virtus Entella

Mai dimenticare le proprie radici. La pensa così anche Nicolò Zaniolo,centrocampista della Roma, che sfruttando la sosta del campionato per gli impegni della Nazionale è andato a Chiavari per far visita alla Virtus Entella, club nel quale ha mosso i primi passi nel calcio dei grandi prima del suo approdo all’Inter e successivamente al club della capitale.