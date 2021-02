"Rosso a Freuler è il 3° episodio contro le italiane" rivedi le parole di Paolo Condò

Paolo Condò, a Sky Sport, ha parlato della sfida tra Atalanta e Real Madrid e delle italiane in Champions League: "Il titolo è 'Champions zona rossa'. Sono arrivate tre sconfitte, la Juve può ribaltarla, l'Atalanta può giocarsela e per la Lazio sarà impossibile. Poi c'è anche l'espulsione di stasera, incomprensibile. Sono tre le chiamate contro le italiane, a Juve e Lazio sono stati negati rigori abbastanza netti, su Ronaldo e su Milinkovic. Non amo parlare di complotti ma è giusto segnalare questi tre episodi". Rivedi le dichiarazioni nel video in calce: