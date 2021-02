Salvini: "Ragazzi, che pena il Milan di ieri. Lo Spezia sembrava il Barcellona..."

Matteo Salvini, dichiarato tifoso del Milan, ha affidato al profilo Instagram personale il commento alla partita andata in scena ieri sera tra Aquilotti e rossoneri: ''Ragazzi, che pena il Milan questa sera. Onore allo Spezia che sembrava il Barcellona... Quando in campo (come nella vita) non combatti e non ci metti anima, testa e cuore, non vai lontano. Notte serena Amici'', ha scritto affrancato l'ex ministro.