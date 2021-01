Sampdoria, continua il recupero sul campo di Gabbiadini. Buone notizie anche da Ferrari

Riscaldamento, esercitazione tecnica, tattica e partite a tema: questo il programma dell’allenamento odierno della Sampdoria in vista della trasferta di domenica sera al “Tardini” di Parma. Dopo aver sostenuto con i compagni la prima parte della seduta, Albin Ekdal ha svolto un lavoro aerobico programmato. Per Alex Ferrari primo test parzialmente in gruppo, a seguire percorso individuale in palestra. Continua intanto il recupero sul campo di Manolo Gabbiadini. Domani, venerdì, si replica: ancora mattutino.