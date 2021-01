Sarri, compleanno senza panchina: non succedeva da nove anni. Gli auguri della Juventus

Maurizio Sarri compie oggi 62 anni. Protagonista di una favola stupenda che lo ha portato dalla seconda categoria alla Premier League e alla Juventus, è l'unico allenatore italiano in attività (l'altro è Ancelotti) ad avere in bacheca uno scudetto e una coppa internazionale. Eppure questo compleanno non lo passerà in panchina. Non succedeva dal 2012 quando fu esonerato dal Sorrento nel dicembre precedente. Di seguito il tweet della sua ex squadra, la Juventus: