Sarri rompe il silenzio! Alle 23 ospite di Sportitaliamercato

In vista del ritorno di Maurizio Sarri come protagonista nella nostra Serie A, il tecnico della Lazio rompe il suo silenzio. Alle 23.00 il nuovo allenatore dei biancocelesti sarà ospite di Sportitaliamercato (canale 60 dtt ed in streaming su App) direttamente dalla sua abitazione in Toscana e commenterà per la prima volta le aspettative legate al suo futuro ed alla sua nuova esperienza professionale. Non mancheranno riferimenti esclusivi alla sessione di mercato in corso, di cui la Lazio si propone di essere assoluta protagonista.