Sassuolo, Djuricic esulta: "La forza del gruppo si vede in questi momenti"

E' entusiasta Filip Djuricic. Dopo il successo per 3-1 contro la Fiorentina, il calciatore del Sassuolo di Roberto De Zerbi ha commentato sul proprio profilo Twitter: "La forza del gruppo si vede in questi momenti, grande vittoria!".

