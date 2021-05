Schwoch su Zanetti: "Si vedeva già a 18 anni che aveva l'attitudine dell'allenatore"

L'ex attaccante Stefan Schwoch ai microfoni di DAZN ha parlato di Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, incontrato a Vicenza quando l'ex centrocampista era ai suoi primi passi nel mondo del calcio: “Lo conosco da quando ha 18 anni e fu aggregato in prima squadra. Già allora si vedeva che aveva l'attitudine giusta al comando in mezzo al campo. Poi l'ho perso di vista, ma siamo rimasti in contatto e la sua idea è sempre stata quella di diventare un allenatore. Ha iniziato a 32 anni, molto presto perché a quella età si è nel pieno della carriera calcistica, ma era quello che desiderava. Allena da tanto tempo, ha fatto molto bene a parte la parentesi ad Ascoli e ora sta raggiungendo un traguardo importante. Si parla bene di lui, come un allenatore emergente al pari di Dionisi, e si merita tutti questi complimenti".