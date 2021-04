Seedorf e la lotta al razzismo in campo: "Iniziamo ad ammonire chi si copre la bocca quando parla"

Da sempre impegnato nella lotta al razzismo Clarence Seedorf, ex campione di Milan, Ajax e Real Madrid, è intervenuto al Consiglio Europeo per parlare durante l’incontro dal titolo “Dialogo contro il razzismo e l’incitamento all’odio negli eventi sportivi”. L’olandese, interpellato sull’argomento, ha proposto la propria ricetta contro gli insulti razzisti in campo: “Se parliamo con un avversario non dovrebbe essere consentito di coprirsi la bocca. I giocatori che lo fanno dovrebbero essere ammoniti. Ci sono giocatori che parlano tra di loro assistendo a situazioni di offese razziali e noi possiamo e dobbiamo agire: vietando appunto di coprirsi la bocca”.