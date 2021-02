Sibilia risponde a Ghirelli: "Riforma dei campionati? Hanno vinto gli interessi di bottega"

Il presidente della LND, e candidato alla presidenza della FIGC, Cosimo Sibilia ha voluto rispondere alle dichiarazioni del numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli, rilasciate a Tuttoc.it, soffermandosi principalmente sulla riforma dei campionati: “Il presidente Ghirelli già conosce l’esito delle elezioni federali: non sapevo avesse il dono della preveggenza, in ogni caso vorrei ricordargli che negli ultimi due anni di gestione della Federazione c’erano tutte le condizioni per portare a compimento l’attesa riforma dei campionati. Ma qualcuno ha preferito gli interessi di bottega e il culto della personalità anziché ricercare il bene del calcio italiano. - continua Sibilia in una nota - Come LND siamo stati sempre disponibili al confronto e soprattutto al portare un contributo di concretezza. L’area del professionismo, e in particolare la Serie C, così com’è non sta in piedi, lo dicono i fatti. Altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di cambiare in corsa i criteri per retrocessioni e playout di un girone. I club di D hanno invece dimostrato di essere una risorsa fondamentale in termini di solidità e di prospettiva, basta guardare gli organici nel tempo e farsi facilmente un’idea. Non capisco per quale motivo io non possa fare le mie riflessioni sulle frequenze di una radio di Avellino, che peraltro ospita nei suoi programmi molti protagonisti del calcio nazionale, dal momento che il presidente Ghirelli è molto presente nei media locali. Non mi risulta che abbia l’esclusiva sul calcio dei pulmini e dei campanili”.