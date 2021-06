Spettacolo nella finale del campionato Primavera. L'Empoli si laurea campione d'Italia

L'ultimo atto del campionato Primavera va in scena, come di consueto, allo stadio Ricci di Sassuolo. Di fronte Atalanta ed Empoli, una corazzata che ha vinto gli ultimi due scudetti di categoria, ed una squadra che ha stupito tutti per qualità e determinazione.

Anche se non ha condotto una stagione regolare all'altezza delle precedenti, l'Atalanta si presenta comunque come favorita a questa sfida, mentre l'Empoli, storicamente dotata di un florido vivaio, recita il ruolo spesso vincente di outsider.

Ci sono tutti gli elementi per uno scontro dalle grande emozioni, ed infatti le squadre giocano da subito a viso aperto senza perdersi dietro inutili tatticismi. E' degli orobici la prima chance con Italeng che, dopo una decina di minuti, si presenta davanti a Hvalic non riuscendo però ad impensierirlo. Verso il quarto d'ora un episodio che potrebbe condizionare il match, con i nerazzurri che perdono causa infortunio uno dei loro migliori giocatori, il terzino Ghislandi.

L'Empoli gioca con una grandissima intensità, ogni calciatore sembra correre per due. Questo predominio dal punto di vista atletico si converte in goal al 27', quando lo specialista Asslani trasforma un calcio di punizione dal limite in una conclusione vincente.

L'Atalanta trova il pareggio qualche minuto più tardi con Sidibe, abile a sfruttare il fraseggio stretto tra Cortinovis ed Italeng andando a pescare l'angolino alle spalle del portiere toscano.

L'Empoli mantiene i suoi ritmi forsennati, e ci pensa Baldanzi a caricarsi la squadra sulle spalle tramite un'incursione solitaria nell'area dell'Empoli conclusa con un destro all'angolo basso che non lascia scampo a Dajcar. In pieno recupero arriva anche il colpo del possibile KO con Ekong che si libera in velocità del suo avversario e con un rasoterra trafigge l'estremo difensore sloveno.

Nella ripresa l'Atalanta si riversa in attacco con un modulo più aggressivo, ma senza rendersi particolarmente pericolosa. Almeno fino al 53' quando Italeng di testa manda la sfera all'angolino. E' soltanto un'illusione visto che dopo un giro di lancette dell'orologio l'immarcabile Ekong sfrutta al meglio un contropiede realizzando poi di giustezza la rete che riporta avanti l'Empoli di due lunghezze.

Non c'è un attimo di pausa, la sensazione è che si tratti di una delle finali più belle nella storia del torneo Primavera. Con il passare dei minuti viene a perdersi lucidità e la stanchezza inizia a diventare pesante e con essa sale il nervosismo. Esemplare quanto accade passato il 70° minuto: l'atalantino De Nipoti, tra l'altro appena entrato, reagisce malamente ad un fallo di Pezzola, il quale a sua volta spintona l'attaccante. L'arbitro è costretto ad estrarre due cartellini rossi e così la partita prosegue in 10 contro 10. Le energie da spendere dopo una stagione ed una gara estenuante sono poche, e così quando Baldanzi all'83' sta per involarsi verso la porta il difensore Scalvini lo atterra rimediando l'ennesima espulsione di questo pomeriggio. Sulla punizione seguente Asslani mostra un altro pezzo di bravura ma Dajcar si oppone alla grande, sulla respinta Fazzini spedisce alle stelle.

I giocatori sono esausti, il clima è torrido ma c'è ancora spazio per un intervento maldestro in area da parte di Belardinelli che regala un calcio di rigore all'Atalanta. Il talentuoso Cortinovis può così mettere il suo timbro. Ma ogni velleità di rimonta viene spenta immediatamente da una sgroppata incredibile di Fazzini che serve Baldanzi che con la sua solita tecnica realizza una doppietta che mette realmente la parola fine ad una finale meravigliosa.

Si registra anche una traversa dell'Atalanta, ma è tutto inutile. L'Empoli è campione d'Italia nella categoria Primavera impedendo ai bergamaschi di ottenere il terzo titolo consecutivo.

L'ultima vittoria empolese nella categoria risale al 1999, curiosamente contro lo stesso avversario. Probabilmente molti dei protagonisti di oggi avranno un futuro nel professionismo, nel frattempo si può mettere in archivio una di quelle gare che riconciliano con il calcio.

Finale campionato Primavera

Atalanta-Empoli 3-5

reti: 27' Asslani (E), 35' Sidibe (A), 41', 90' + 1 Baldanzi (E), 45' + 1, 54' Ekong (E), 53' Italeng (A), 90' rig. Cortinovis (A).