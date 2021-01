Spezia, fisioterapia per Nzola dopo il colo rimediato ieri. Domani esami per Agudelo

Lo Spezia di Vincenzo Italiano è tornato a lavorare questo pomeriggio sul terreno del "Comunale" di Follo, per preparare l'incontro in programma sabato pomeriggio in casa del Torino. Lavoro di scarico per i titolari della sfida vinta contro la Sampdoria, mentre il resto del gruppo ha svolto una serie di esercitazioni tattiche e partitelle su campo ridotto. Fisioterapia per Mbala Nzola, alle prese con un trauma distorsivo-contusivo rimediato nella gara di ieri, mentre Agudelo sosterrà esami di controllo nella giornata di domani, dopo aver accusato un leggero fastidio muscolare nel finale del match con i blucerchiati. Buone notizie anche per Ricci, Acampora e Bastoni, risultati negativi ai tamponi di controllo e che hanno dunque iniziato il protocollo di reinserimento. Per domani - conclude la nota ufficiale del club - è in programma una nuova seduta pomeridiana sui terreni del "Comunale".