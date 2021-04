Spinazzola, i test confermano il risentimento muscolare ma senza lesione. Le ultime da Trigoria

vedi letture

Ultimissime da Trigoria in vista della gara contro l'Ajax, ritorno dei quarti di finale in programma all'Olimpico domani alle 21. Seduta di allenamento individuale per Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy. Spinazzola ha invece svolto accertamenti che hanno confermato il risentimento muscolare (pur senza lesione). Alle 14.30 la conferenza di Fonseca, per ulteriori aggiornamento sullo stato di salute della rosa giallorossa.