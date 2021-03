Stasera Lituania-Italia, Stankevicius: "Attenti azzurri, anche noi possiamo fare risultato"

Marius Stankevicius, vice allenatore della Lituania, ha parlato a Tuttosport in vista del match di questa sera ripartendo dai ricordi che lo legano al nostro paese: "L'Italia è il paese che mi ha accolto da ragazzo e che che mi ha fatto diventare uomo oltre che giocatore. Però ovviamente sono orgoglioso di essere lituano e sono molto curioso di vedere come andrà a finire la partita di stasera. Questa partita per noi è una delle più importanti di sempre, in tutto il paese c'è grande entusiasmo. So che per gli italiani non è lo stesso, ma nonostante siamo una piccola squadra, penso che qualche speranza di fare risultato, l'abbiamo anche noi".