Stasera Milan-Man United, l'ex De Jong: "In bocca al lupo ai rossoneri, solo con grinta!"

Tramite il proprio profilo Twitter, Nigel De Jong, ex centrocampista rossonero, ha mandato un messaggio alla squadra di Pioli che scenderà questa sera in campo contro il Manchester United in Europa League: "Ciao Raga, in bocca al lupo. Speriamo di vincere e passare al prossimo turno. Solo con grinta, forza Milan!".