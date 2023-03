Su San Siro servirà anche un referendum popolare. La soddisfazione del comitato promotore

Nuova pagina di burocrazia su San Siro. Nella giornata di ieri, infatti, il Tribunale di Milano ha definito illegittima il no con cui il Collegio dei Garanti nominati dal Comune ha rigettato le proposte di referendum popolari sul futuro dello stadio San Siro lo scorso 26 luglio. Per il tribunale civile il parere è illegittimo e in sostanza si dovrà procure a un referendum sulla possibilità di mantenere l'attuale impianto, contro la realizzazione del nuovo stadio nei termini prospettati da Milan e Inter.

La soddisfazione del comitato. Alla sentenza ha fatto seguito un comunicato, diffuso via Facebook dal comitato "Referendum x San Siro", nel quale i promotori hanno esternato la propria soddisfazione: "La parola può e deve tornare alla cittadinanza". Il rischio, però, è che nel frattempo il referendum sia comunque del tutto inutile: proprio per le lungaggini di questo tipo, le due società stanno infatti guardando ad altre zone della città - nel caso dell'Inter fuori dal territorio comunale di Milano - per realizzare i propri futuri impianti.