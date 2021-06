Tacchinardi: "Juventus, terrei Ronaldo. Ma se dovesse andar via allora punterei su Vlahovic"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa a Tuttosport, Alessio Tacchinardi ha parlato di Cristiano Ronaldo: "Sì, io lo terrei, a determinate condizioni. Non ne faccio un discorso economico, ma esclusivamente di gioco: c’è bisogno di un CR7 affamato, super motivato, che accetta anche la panchina e non decide sempre lui dove giocare. Se invece è Cristiano che se ne vuole andare, allora punterei su uno scambio, perfetto sarebbe quello con Pogba, o con quei soldi prenderei un altro fuoriclasse. (sorride) Un altro che segna tanto e come Ronaldo non c’è. Bisognerebbe prendere Messi... Oppure Haaland, ma con un valore di mercato di 130 milioni la Juve non se lo può permettere, avrebbe dovuto ingaggiarlo un paio di anni fa quando costava la metà. Allora punterei su Vlahovic, che rappresenta un investimento per il futuro".