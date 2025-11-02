Tafferugli tra tifoserie di Triestina e Brescia
Alcuni supporter feriti, in modo non grave, prima della partita
(ANSA) - TRIESTE, 02 NOV - Tafferugli si sono verificati tra le tifoserie poco prima dell'inizio della partita di calcio tra Triestina e Brescia causando il ferimento, non grave, di alcuni supporter. Lo riportano i siti di alcune testate locali precisando che gli scontri sono avvenuti nella zona di Giarizzole, all' esterno dello Stadio Nereo Rocco. Alcuni tifosi lombardi con bastoni e mazze da baseball sarebbero riusciti ad avvicinarsi all'area dei tifosi triestini, la Curva Furlan, e, venendo a contatto, le due tifoserie si sarebbero scontrate. Sulla vicenda sta indagando la Polizia. (ANSA).
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile