Thomas Helveg: "Milan da scudetto se fanno come noi nel '99"

“Milan da scudetto se fanno come noi nel ’99”. Parola di Thomas Helveg. Intervistato da Tuttosport, l’ex difensore dei rossoneri e dell’Inter, ha commentato la stagione della squadra di Pioli: “Se Inter o Milan vincessero il tricolore, sarebbe un segnale importante, una scossa. Due mesi fa le avrei risposto che il Milan fosse la squadra favorita, ora no. I rossoneri hanno vissuto un periodo in cui hanno faticato un pochino, mentre l’Inter sta viaggiando a grandi ritmi. I nerazzurri possono contare su un vantaggio considerevole. Resta comunque davvero interessante vedere le milanesi lottare finalmente per vincere lo scudetto».



Cosa accomuna il Milan di oggi e il suo del 1998-99?

“Si assomigliano. Si presentano con un collettivo forte. Noi avevamo più fuoriclasse che potevano fare la differenza. Oggi credo ci siano meno campioni, senza togliere niente a nessuno, basta leggere i nomi. Ma il gruppo attuale può alimentare la fiamma della speranza e creare le possibilità per vincere. Il bello del calcio è anche questo”