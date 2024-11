Tifosi Fiorentina: tutti pazzi per De Gea

L'uomo del momento in casa viola è certamente David De Gea. Il 9 agosto ad attenderlo all'aeroporto di Peretola c'erano 300 persone ma adesso grazie alle sue parate decisive con Milan e Genoa si è preso tutta la città. Come riporta Tuttosport, la parata al 92' su Vasquez ha portato ai viola tre punti che la proiettano al terzo posto e spazzato via ogni dubbio insinuato sul suo acquisto. A quasi 34 anni De Gea è rinato, stavolta in versione Superman visti i meme e le immagini che circolano sui social sul portiere spagnolo.

Fin dal suo arrivo a Firenze in quella calda giornata di agosto, De Gea aveva già fissato gli obiettivi: "Spero di poter fare la storia di questo club, aiutando con la mia esperienza, portando la mentalità vincente e aiutando la squadra ad andare più in alto". E poi sulla parata decisiva su Vasquez ha parlato così nel post gara: "Ero a terra e sono riuscito a sollevarmi con un colpo di reni e a salvare la partita per far guadagnare tre punti alla squadra".

Il portiere spagnolo, dopo due mesi vissuti al Viola Park, ora vive sulle colline di Fiesole, mentre la famiglia è rimasta a Madrid. La moglie Edurne sta portando avanti la sua carriera di cantante con la canzone "Mirame" che in quest'estate ha spopolato in Spagna. Questo però non le permette di non venire a Firenze con la bambina a trovare il marito. La coppia ama passeggiare per la città e andare a cena nei ristoranti locali. Insomma, dopo il Manchester United e un anno senza attività, De Gea sta rinascendo alla Fiorentina. De Gea per la Fiorentina si è ridotto l'ingaggio a un milione più bonus. Per il rinnovo, la società viola è tranquilla: le parti hanno stabilito un'opzione di rinnovo a favore della Fiorentina.