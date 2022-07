tmw Lazio, vicino l'arrivo di Angelo Fabiani: il tecnico fra Primavera e squadra femminile

Angelo Fabiani vicino alla Lazio. Come raccolto da TMW, il tecnico artefice della promozione in serie A della Salernitana è vicino ai biancocelesti. L'idea della Lazio è quello di affiancarlo a Mauro Bianchessi sia per la Primavera che per la Lazio Women.