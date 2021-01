tmw Milan, il giovane Murati verso il prestito secco al club albanese del Vllaznia

Non solo il mercato dei grandi. In queste ore il Milan sta portando avanti un'operazione in uscita anche per quanto riguarda il settore giovanile. Emir Murati, infatti, interessa al KF Vllaznia, club della Kategoria Superiore albanese. Il centrocampista classe 2000 dovrebbe trasferirsi in prestito secco.