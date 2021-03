tmw Parma, Napoletano piace in C. Sondaggi da Carpi e Modena

vedi letture

Il Parma si gode le prestazioni del trequartista della Primavera, Paolo Napoletano, classe 2002. Arrivato due anni fa dal Pescara - e con contratto da professionista - ha segnato finora cinque gol in questo campionato, attraendo parecchi club. Possibile quindi un rinnovo per il giocatore e poi un prestito in C, con Modena e Carpi che per ora hanno mostrato interesse.