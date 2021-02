tmw radio Bazzani: "Inter, Lukaku determinante. Fiorentina, spero rimanga Prandelli"

A parlare di Inter e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex bomber Fabio Bazzani.

Quanto la situazione societaria dell'Inter può incidere sui calciatori?

"Non credo che influisca più di tanto su giocatori che pensano a obiettivi importanti. Sono trattative, ma il giocatore ha le garanzie economiche e quindi non si distrare per certe cose".

Come arriva l'Inter alla sfida con la Fiorentina?

"Con un Lukaku in più, che non è poco. Con lui ha la possibilità di vincere una partita che non sarà facile, perché la Viola si sta riprendendo. Ma serve riprendersi dal ko in Coppa contro la Juventus".

Che ne pensa del momento di Sanchez?

"Lautaro da più garanzie, ma magari Conte pensa che possa essere decisivo nell'ultimo quarto d'ora e così impiega subito Sanchez per ritrovare anche il cileno. Lautaro può essere decisivo anche nel finale".

Come reputa il progetto Fiorentina? E quale tecnico vede per la prossima stagione?

"Vedo che ogni anno ci sono problemi. Io spero che Prandelli si guadagni la fiducia per la prossima stagione, con un progetto ben definito. So come lavora e quanto può fare bene. Chiunque metti però devi crederci e dargli dei giocatori funzionali al suo gioco".