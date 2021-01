tmw radio Bellinazzo: "Inter, possibili cessioni di quote ma anche un'uscita completa di Suning"

Per parlare delle voci riguardanti la società Inter a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo: "La situazione è in piena evoluzione. Già ad agosto erano arrivate indicazioni dalla Cina su come gestire il calcio al di fuori del territorio e non solo. Ora è stata varata una sorta di austerity del calcio cinese e sono state create delle norme restrittive che vogliono valorizzare il prodotto nazionale. La crisi per il Covid ha portato poi le aziende a concentrarsi sui propri core business, tralasciando gli altri investimenti, compresi quelli sul calcio. Zhang ha cercato altri finanziatori, a partire dai fondi. Non è da escludersi una cessione della quota di maggioranza o di un'uscita completa di Suning dall'Inter. Ci vorrà un po' di tempo, perché i confronti sono anche con altri fondi, che hanno in mano il dossier dell'Inter".