tmw radio Bergonzi: "Di Bello, grande prova in Roma-Napoli. Juve, c'era il rigore su Chiesa"

vedi letture

L'ex arbitro Mauro Bergonzi a TMW Radio, durante il Maracanà Show, ha commentato la giornata di Serie A.

Napoli, vittoria chiave nella corsa Champions contro la Roma. Come è stato l'arbitraggio?

"Molto buona la prestazione di Di Bello. E' un arbitro elegante, che ha avuto solo un momento delicato in Torino-Fiorentina. Ha acquisito grandissima sicurezza e ancora può crescere. E' un ragazzo che farà tanta strada".

Roma, c'era rigore su Villar?

"Per l'unico replay sembrava che fosse il calciatore della Roma che calciasse quello del Napoli. Non mi sembrava rigore".

C'era il rigore su Chiesa in Juventus-Benevento?

"Penso proprio di sì. L'arbitro non era lucidissimo. Aveva fischiato un rigore per la Juve che era impossibile vedere, per fortuna è stato richiamato dal Var. Il giocatore in questo caso scivola e Chiesa viene sgambettato. Era un rigore banale, semplice. Non è stato aiutato dall'assistente e dal Var, che poteva intervenire".