tmw radio Bergonzi: "Lazio-Roma, una grande lezione d'arbitraggio da parte di Orsato"

vedi letture

L'ex arbitro Mauro Bergonzi a TMW Radio ha commentato le polemiche della Roma sul gol del 2-0, con il presunto fuorigioco di Caicedo: "Orsato ha dato una grande lezione d'arbitraggio a tutta Europa. Ha fatto capire come aveva diretto nei primi 10 minuti, che avrebbe fatto giocato le squadre. La posizione di Caicedo è di fuorigioco, c'è da valutare se interferisce o meno sulla visuale del portiere. Orsato era in traiettoria per capire se il portiere è stato infastidito o meno. Certo che un attaccante a un metro dal portiere può dare fastidio. Forse il Var poteva chiamare a rivedere. Ma è solo un episodio in una grande gara. Voto 8".