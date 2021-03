tmw radio Birindelli: "Juve, col Porto servirà una grande prestazione. Rischierei solo Bonucci"

Per parlare di Juventus a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Alessandro Birindelli.

Che si aspetta stasera?

"La Juventus purtroppo nelle ultime prestazioni ci ha aiutato ad alti e bassi invece qui ci vogliono solo alti. Col Porto servirà alta concentrazione, fisicità, aggressione e qualità tecnica. Non rischierei troppi rientranti stasera. Viste le buone prestazioni di chi ha sostituito questi leader, meglio tenerli in una partita così decisiva. Rischierei solo uno come Bonucci, che costruisce l'azione. Bisogna però capire che partita vorrà impostare Pirlo".

Bernardeschi sta raccogliendo ora i frutti del suo lavoro?

"Per me è un giocatore universale, può ricoprire tutti i ruoli, perché ha gamba, intelligenza, tecnica, dipende solo da lui, da quanta voglia ha di alzare l'asticella e di rimanere in quota. A lui è mancata la continuità nelle prestazioni. Pirlo ha fiducia piena e nell'ultima partita con la Lazio è salito in cattedra".

Pirlo, c'è stata la svolta con la Lazio?

​​​​​​​"Per dare continuità a un progetto, ha bisogno di avere della certezze, che un po' per la pandemia e un po' per le troppe partite non c'è stata. Serve una certa continuità di modulo e di uomini, altrimenti non si rafforza il feeling tra loro".