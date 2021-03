tmw radio Braglia: "Genoa-Samp derby unico. Preziosi dia continuità al progetto"

A parlare del derby di Genova e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

E ora di derby, Genoa-Sampdoria. Ballardini e Ranieri stanno facendo molto bene:

"E' una partita particolare a Genova. Credo sia uno dei derby più belli d'Italia, c'è una grande atmosfera. Ha un'importanza maggiore rispetto ad altre partite, te lo fa sentire la gente".

Inter, col Parma in campo tutti i diffidati e poi c'è l'Atalanta. Condivide questa scelta di Conte?

"Un diffidato entra in campo un po' condizionato. Le rose sono molto ampie e si possono fare anche più sostituzioni. Quindi i problemi possono essere superati in questo modo".

Cosa chiederebbe a Preziosi?

"Nella seconda metà di quest'anno si è comportato come un presidente dovrebbe fare. Non si deve sentire con troppi intermediari ma deve pensare e decidere da solo. La politica attuale sta dando i suoi frutti. C'è bisogno di continuità, quindi non solo Ballardini ma anche lo staff attuale".