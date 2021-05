tmw radio Braglia: "Il Milan si è complicato la vita. Juve ora favorita per la Champions"

A intervenire al Maracanà Show di TMW Radio è stato l'ex portiere Simone Braglia. Ecco le sue parole:

Milan, la Champions si decide all'ultima giornata:

"Si complica la vita, sarà dura a Bergamo. La Coppa Italia di mezzo? Gasperini non ti regala nulla. Il Cagliari era salvo ma ha fatto una grande partita, forse meritava anche di vincere".

Con un allenatore normale la Juventus era lì in Champions o a lottare per il titolo?

"L'allenatore ha le sue colpe come la società e i giocatori. Non va in campo Pirlo ma i giocatori. La sconfitta della Juventus va divisa in parti diverse, con Pirlo che ha quelle minori. Non ha l'organico per stare davanti all'Inter. E poi sono convinto che Ronaldo a questa Juventus non fa bene".

Corsa Champions, percentuali Milan-Juventus?

"55% Juventus, 45% Milan. Sono squadre che si equivalgono da un certo punto di vista. Beffa clamorosa per il Milan? La partita più difficile ce l'ha il Milan. La Juve col Bologna non è difficile, ma nel calcio non si sa mai".

Senza Champions Pioli verrà confermato?

"Va confermato, ci vuole continuità in panchina. E' un anno e mezzo che è su quella panchina e la squadra ha comunque fatto bene. E' una delle squadre più giovani del campionato, in tanti sono migliorati".