Per parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia.

Juve, Coppa Italia conquistata. Che ne sarà di Pirlo? Rimarrà o andrà via, anche in caso di quarto posto?

"Io lo sostengo. Credo che Pirlo, seppur in un'annata difficile, abbia fatto comunque dei risultati con una rosa che non era da Scudetto. Non abbiamo la controprova che con un allenatore più esperto avrebbero avuto altri risultati. Prima si parla di programmazione e poi si scarica al colpa solo sul tecnico. I risultati si ottengono insieme. Il problema non è Pirlo ma chi ha preso certi giocatori. La Juventus ha grosse responsabilità dal punto di vista tecnico e finanziario. Inoltre non ha assecondato Pirlo. La società deve prendersi le sue responsabilità per non aver dato i giocatori adatti al gioco del tecnico".

Juve che deve prendere a esempio l'Atalanta?

"Certo, per come è stata amministrata e per i risultati con una patrimonializzazione decisamente inferiore. Il fenomeno Atalanta credo che andrà avanti a lungo. I soldi non ti fanno avere tutta quella felicità che si pensa si dovrebbe avere".