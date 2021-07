tmw radio Braglia: "Juve, ritorno Allegri senza vittoria Champions sarebbe un fallimento"

vedi letture

Per parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Momento decisivo dell'Europeo dell'Italia?

"Credo il passaggio del turno con la vittoria sul Galles. Potevano accontentarsi di un altro risultato, invece si è vista la professionalità di tutti i ragazzi, il non fare calcoli. In quel frangente ci sono stati validi sostituti dei titolari e hanno vinto comunque".

Juventus, che aspettative ha dell'Allegri bis?

"Dipende cosa deve vincere. E' vero che la Juve è abituata a vincere, ma vincere il campionato credo conti poco, visto il grande dispendio di denaro. Io mi porrei la domanda su quanto tempo ci metter a vincere la Champions. Se non vince a livello internazionale, sarebbe un mezzo fallimento. E' vero che ci sono Coppa Italia e Scudetto, ma conta vincere a livello internazionale".

In Serie A vede un'altra favorita?

"L'Atalanta. E' la squadra che come rosa è la più forte in Italia. Le altre si devono tutte ristrutturare, per un motivo o per un altro".

Donnarumma, parole che fanno discutere quelle sul suo addio al Milan:

"Lui ha fatto i suoi interessi, un leader per me deve avere il senso di riconoscenza e rispetto".