A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato del momento della Juventus: "Dico che Chiesa sta facendo sempre più la differenza. Aspettiamo tutti Ronaldo ma alla fine rende molto meno ora. la differenza la stanno facendo i gregari rispetto ai leader. Forse l'investimento di Ronaldo dal punto di vista tecnico non è stato così proficuo. Notizie come quelle del festino una volta non sarebbero uscite? Le società sono fatte da persone e purtroppo l'avvocato Agnelli non è sostituibile in questo. La società è stata sempre contraddistinta dalle persone che la capeggiavano. Non esiste più questo stile. Una volta non sarebbero uscite certe notizie, ma non sarebbero uscite neanche certe esternazioni di dirigenti. Queste cose nel gruppo si notano".