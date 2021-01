tmw radio Brambati: "Dzeko-Sanchez, lo scambio è stato proposto dall'entourage del cileno"

A parlare di calciomercato e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati.

Scambio Dzeko-Sanchez tra Roma e Inter. Come valutarlo?

"Io so una cosa ufficialmente: ho saputo che questo scambio parte dall'entourage di Sanchez, che vista la situazione di Roma, ha chiesto di andare via. Ma mi domando: se lo scambio non dovesse avvenire, che futuro si prospetta per Dzeko e Sanchez? Dello scambio comunque ci guadagnerebbe l'Inter, in quel ruolo poi la Roma è già coperta. E aggiungo: un amico mi ha detto che sarebbe una pazzia tirare fuori 3-4 milioni per la differenza di Sanchez e posticipare i pagamenti degli stipendi. Inoltre so che il governo cinese ha minacciato Suning padre di portare via tutto dall'Italia, quindi di vendere il club".

Allegri, vedendo questa situazione a Roma, per lui sarebbe un segnale di una società forte?

"Allegri sposa i progetti tecnici, e in generale non vedo molte squadre che possono fare investimenti. Io credo che Allegri alla Roma sia fattibile".

Musacchio unico arrivo in casa Lazio a gennaio:

"Vista la situazione generale, è già tanto che ha preso lui. E' un buon acquisto, serve a livello quantitativo e qualitativo. L'ultima prestazione di Hoedt non è stata delle migliori, quindi Inzaghi si è accorto di questo ed è corso ai ripari. Al Milan poi Musacchio non si sentiva considerato da Pioli".

E Tomori del Milan? Un parere?

"Un ottimo giocatore. Certo è che il Milan dietro non è proprio il massimo, mentre davanti è tutto il contrario".