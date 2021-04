tmw radio Brambati e Ferri ricordano Enrico Cucchi, a 25 anni dalla scomparsa

Un esordio giovanissimo, coì come sin troppo presto è arrivata la sua morte. Enrico Cucchi è stato ordine e disciplina in campo, capace di guizzi di talento e grinta da vendere. Dopo l'esordio nel 1981 con la maglia del Savona, allora militante in serie C2 e allenato dal padre Piero., un anno dopo arrivò la chiamata dall'Inter. Il 13 gennaio 1985 nella partita Ascoli-Inter (finita 1-1), l'esordio in Serie A e tante partite da ricordare per Cucchi, tra cui la rete contro la Sampdoria nella Supercoppa italiana 1989, che l'Inter vincerà per 2-0. Poi il passaggio al Bari prima di chiudere la carriera col Ravenna nel 1993-94.

Ed è a Bari che iniziò il suo calvario. Un'operazione ad un neo della coscia, che portò alla successiva metastasi nel 1994, l’ultima stagione agonistica giocata. Una fine arrivata all'improvviso, una vita e una carriera spezzata. A ricordarlo a TMW Radio in uno speciale a cura di Marco Piccari tanti amici come gli ex compagni Massimo Brambati e Riccardo Ferri, oltre al fratello Alessandro.