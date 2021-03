tmw radio Brambati: "Il Milan paga la stanchezza. Prandelli non più adatto alla Serie A"

A parlare di Milan e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati.

Che ne pensa del nuovo stop parziale del Milan?

"Credo che paghi la stanchezza, oltre che gli infortuni. ha iniziato prima con la qualificazione per l'Europa League. Alla lunga la paghi. Poi logico gli infortuni e i giocatori con il Covid hanno inciso. Ma mi chiedo: ma Tonali ha convinto davvero? Quando era sul mercato se ne parlava tanto, ma il campo ha parlato. Non mi è sembrato molto convincente. Lo hanno paragonato a Pirlo dopo un anno nel Brescia in Serie B. Come si fa?".

Davvero conta aver disputato il preliminare?

"Conta tanto, giocare ogni tre giorni poi così a lungo è sfiancante. Per questo l'Inter da qui in avanti è molto avvantaggiata".

Che ne pensa della vittoria della Roma a Firenze?

"La Roma si è costruita una classifica che va al di là dei suoi valori di organico. Fonseca ha fatto un grande lavoro. E' stata molto costante, anche se con le medio-piccole. La Fiorentina? Prandelli non è l'allenatore adatto ad una squadra che deve salvarsi e forse neanche per il campionato italiano. Così come non era adatto Di Francesco a Cagliari. Se la Roma continua a essere così costante, può andare in Champions".