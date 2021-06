tmw radio Brambati: "Inter, non basterà la sola cessione di Hakimi. Tonali non è pronto"

A parlare di mercato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Chi è più da big tra Locatelli e De Paul?

"Sono cari entrambi, Udinese e Sassuolo sono botteghe care. Il prezzo poi dipende molto dalle richieste. Se ci sono, il prezzo sale. Locatelli gioca in una buona squadra ma non in una big, come De Paul. I giocatori, con delle richieste potrebbero puntare i piedi e chiedere di andare via".

Locatelli può diventare forte?

"L'anno scorso si parlava di Tonali. Il Milan ha speso 10 mln di prestito e per riscattarlo ne serviranno altri 25. E io dissi che non era pronto. Oggi per me Locatelli è pronto. Certo, sono più pronti Chiesa e Zaniolo, ma di sicuro Locatelli è molto più avanti di Tonali".

Che mercato sarà?

"Le squadre dovranno fare di necessità virtù. Io credo che con Hakimi certe cifre uscite sono esagerate. E credo che all'Inter non basterà solo la cessione di Hakimi".

Conte andrà al Tottenham?

"C'è una possibilità. Non so se c'è già un'intesa ma c'è una possibilità. E' una squadra che deve rimettersi in piedi e quando arriva in posti dove si deve ricostruire, Conte è molto bravo".

Roma con Mourinho. Chi può fare meglio tra lui e Conte al Tottenham?

"In Inghilterra non ci sono le pressioni che ci sono in Italia ma ci sono squadre a livello alto più attrezzate. Anche perché possono spendere di più. Spendono Leicester, West Ham, Everton. In Italia invece sono poche. Per me può far meglio Conte".