tmw radio Brambati: "Mancini ct anche del futuro. Donnarumma da Pallone d'Oro"

A parlare di Italia a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Una fotografia di questo Europeo vinto dall'Italia?

"Mancini è l'incarnazione del gruppo creato grazie a lui. Sono 4 i giocatori che sono l'emblema di questo Europeo: Donnarumma, Chiellini e Bonucci, che erano dati per finiti invece hanno alzato una coppa, e poi Chiesa, che è stato la svolta di questo torneo. Ha dato un segnale quando soffrivamo di più".

Consiglierebbe di prendere Mourinho nello staff uno come De Rossi?

"Era già stato scelto lo scorso anno per andare alla Fiorentina. Credo abbia la voglia di diventare un tecnico, ha tutte le caratteristiche per esserlo".

Cosa vuole aggiungere?

"Spero ne nascano alti mille di Chiellini. E' l'ultimo difensore italiano che a fare il ruolo. Lo ricordo all'inizio, era super scoordinato da giovane, ma aveva una potenza e una fame incredibile".

Siamo di fronte a un'innovazione nel calcio italiano?

"Credo che Mancini abbia trovato il suo ruolo, che non è il selezionatore. Ha creato un grande gruppo, sono tutti felici di questo. Mancini come tecnico è cresciuto in maniera esponenziale. Forse abbiamo trovato il ct per il futuro. E se dovessimo inciampare ai Mondiali spero non si corra ai ripari e cambiare. Questo allenatore riesce a identificarsi in questo ruolo, quindi portiamocelo avanti a lunghi. Spero che la Federazione se ne renda conto".

Jorginho merita il Pallone d'Oro?

"Ha vinto la Champions e l'Europeo, ed è stato un protagonista. E' uno dei più accreditati. ha vinto tanto quest'anno, ma il mio sogno è quello di vedere prendere il Pallone d'Oro a Donnarumma. Magari non sarà quest'anno, però questo Europeo lo ha indirizzato con alcune sue parate".