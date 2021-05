tmw radio Brambati: "Roma, non avrei mai preso Mourinho. Juve-Milan decisiva"

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del momento.

Stasera Roma-Manchester, può esserci l'effetto Mourinho?

"Dal punto di vista sportivo credo che sia irrecuperabile. Si è gettata al vento un'occasione importante all'andata. Dal punto di vista gestionale, Mourinho nelle ultime esperienze non ha fatto vedere niente d'importante, come dice il suo nome. Non so cosa accadrà. Se non apporti miglioramenti, con l'empatia ci fai poco. Io non lo avrei mai preso Mourinho, soprattutto a Roma. Lo hanno fatto per quietare la piazza. E non capisco presentarlo quando ancora ci sono delle partite da disputare. Dieci anni fa era un grande allenatore, adesso un po' meno".

Juve-Milan, è la partita decisiva per la Champions?

"Credo che sia decisiva se la vince o una o l'altra. Ma anche il pareggio è rischioso. Anche per il calendario, credo che entrambe rischiano di rimanere fuori, anche per il rientro della Lazio".