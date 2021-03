tmw radio Brambati: "Toro, sbagliato il tecnico. Juve, riconferma Pirlo? Ho dei dubbi"

vedi letture

Per commentare le notizie di giornata, a partire dalla Nazionale, a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati.

Un pensiero su Locatelli:

"Ho visto giocatori che sembravano lanciati come Caldara, che all'Atalanta faceva sembrare di poter fare grandi cose, ma poi al Milan si è perso. Lo stesso Gagliardini, poi andato all'Inter. Giocare in alcuni contesti è una cosa, in altri più importanti è un'altra. Vanno conosciute anche le caratteristiche umane, oltre che tecniche, per capire come possono reagire nell'indossare maglie più pesanti. Locatelli ha grandi doti, ma giocare al Sassuolo è una cosa, ma in Lazio, Milan o altre big è un'altra cosa".

Torino, quanto rischia?

"L'errore è quello di aver sbagliato l'allenatore. Non ce l'ho con Giampaolo, ma lo dissi anche ai tempi del Milan. E' vero, non mi fa impazzire come allenatore ma entrambe lo hanno scelto e poi mandato via capendo l'errore. Con Nicola questo Torino avrebbe qualche punto in più. Il Toro che eravamo abituati a vedere non ce n'è più traccia. Questo club ha sempre vissuto con il settore giovanile come fucina di campioni. Se avessi tenuto queste radici, oggi avresti meno problemi. La situazione è difficile".

Nedved ha confermato Pirlo sulla panchina della Juventus:

"Quando sento riconfermare gli allenatori dai dirigenti qualche dubbio ce l'ho. Paratici credo che faccia fatica a sopportare il ruolo che prima era anche di Marotta. E' un dirigente che quando si presenta ai media non ha la personalità che si richiederebbe a un dirigente della Juventus".

Lazio, quale il futuro di Simone Inzaghi?

"Credo che rimarrà, anche perché devi capire quale può essere l'allenatore che lo va a sostituire. Se la Lazio dovesse cambiare, attenzione a non fare l'errore che ha fatto la Juve, che ha mandato via Allegri per prendere Sarri e stravolgere un progetto tecnico. Inzaghi è stato uno che ha portato risultati sportivi ed economici".