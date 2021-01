tmw radio Bucchioni: "Inter matura per lo Scudetto. Juve ancora un laboratorio"

A commentare Inter-Juve a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è stato il giornalista Enzo Bucchioni. Ecco le sue parole:

Inter, vittoria importante contro la Juventus:

"Ho visto una squadra matura e un'altra che è ancora un laboratorio. C'è un tecnico che sa quello che fa, un altro che sbaglia ma è normale. Per la Juve è un anno di esperimenti, quindi di transizione, ma è normale perché è finito un ciclo".

Il gap con la Juve è annullato?

"L'Inter è una conferma. E' da inizio campionato che diciamo che ha la rosa più forte, o alla pari con quella della Juve. Per la Juve certi giovani non sono ancora pronti, per questo l'Inter è più avanti. Credo che dovrà stare attenta a entrare tra le prime quattro".

Quali i problemi della Juve?

"Hanno immesso dei giovani non da Juve e in panchina un tecnico non pronto. La Juve ha cambiato tanto in queste partite, è una squadra che non ha certezze e gioco. Ha vinto per le giocate individuali".