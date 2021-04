tmw radio Bucchioni: "Pirlo, ma che fai? Atalanta, il prossimo anno obiettivo Scudetto"

Il giornalista Enzo Bucchioni al Maracanà Show di TMW Radio ha commentato il turno di Serie A. Ecco le sue parole:

Atalanta al secondo posto:

"Lo diciamo da mesi che è la squadra più in forma e che gioca meglio. Ormai sta arrivando a una maturità tale in cui sa gestirsi. Vorrei che non vendesse nessuno e immettesse giocatori già pronti per formare una rosa da Scudetto".

Deve essere più preoccupata la Juventus o il Milan per la zona Champions?

"Domani è una giornata cruciale. Se il Milan fa risultato, deve preoccuparsi la Juve. E' vero che c'è lo scontro diretto, ma la Juve se la vedrà poi con l'Inter, che non regalerà nulla. Il Milan ultimamente non ha retto più di un tempo. Se ritrova le energie, può farcela. Meriterebbe un posto in Champions la squadra rossonera".

Che ne pensa della Juventus?

"Come si fa a giocare con tre difensori centrali contro una Fiorentina che gioca con una sola punta? Hai regalato un centrocampista per un tempo. La prima frazione è da ritiro del patentino per Pirlo. Non ha mai visto giocare la Fiorentina a questo punto".

Gasperini meriterebbe una panchina come quella della Juventus?

"Se lo metti in una squadra come la Juventus rischia di fare la fine di Sarri. Se la Juve decide di resettare e lascia partire Ronaldo, così come la vecchia guardia, lui potrebbe plasmare una squadra di giovani talenti".

11 squadre di Serie A chiedono una punizione per Inter, Milan e Juventus per il caso Superlega:

"E' uno scenario squallido. Si vanno a inserire incomprensioni, lotte intestine per il potere, tutte cose precedenti. E' stata una fuga in avanti sì, ma anche Ceferin ha sbagliato. Le 11 sono le solite che volevano i fondi d'investimento. E' il calcio che sta fallendo, non si sta raccontando la realtà. Hanno sbagliato tutto, anche il modo di comunicare, questo è vero. Serviva una comunicazione diversa, è stato fatto uno strappo visto che stava per uscire la nuova formula della Champions. In questa vicenda sono tutti diavoli".