Colonnese: "L'Inter ha bisogno di soldi. Senza ci saranno cessioni eccellenti"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Francesco Colonnese. Ecco le sue parole:

"Nel calcio servono i fatti e non le parole. Io dico che la situazione dell'Inter è chiara, tutti sanno che hanno bisogno di soldi e ci sono giocatori appetibili. Stanno tutti aspettando di capire cosa accadrà. L'Inter dovrà per forza vedere dei pezzi pregiati. Ho vissuto una situazione simile alla Lazio di Cragnotti. Quando non si trovano i soldi, ci sarà una ricapitalizzazione del debito. Se la proprietà non mette i soldi, qualcuno dovrà metterli. E per questo ecco le cessioni".

In caso di addio di Brozovic, Conte cambierebbe modulo?

"Giocherebbe ugualmente col 3-5-2, è il modulo che ormai segue. Dovrebbe comprare un centrocampista ma in quel ruolo può inserire qualcun'altro. Brozovic è stato rivalutato da Conte in quella posizione".