Daino: "Italia la migliore per gioco espresso. Pogba? Spero torni in Italia"

A commentare l'Europeo e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Daniele Daino.

Cosa abbiamo visto finora a Euro 2020? Quali le squadre migliori?

"L'Italia è quella che gioca meglio, non vorrei essere di parte, ma è da un po' di tempo che è così. Non è più l'Italia del catenaccio e delle ripartenze. Con Mancini, anche per le caratteristiche che ha, tra le squadre che ho visto è quella col miglior gioco. E' molto alta, pressa immediatamente, esprime tutto il calcio moderno. Poi la Germania non mi è dispiaciuta con la Francia, ma gli manca il centravanti. Se avesse un Lewandowski, sarebbe formidabile. La Francia ha fatto una partita molto attenta, ha aperto gli avversari per colpirli. Così è una squadra molto temibile".

E l'Inghilterra?

"E' una squadra giovane, da tenere ben osservata, perché ha qualità da centrocampo in su. Manca un portiere di livello. Davanti però sono devastanti e possono sbloccare la partita in qualsiasi momento. Quando ci saranno gli scontri diretti, sarà da capire che atteggiamento avrà l'Italia. Continuerà con questo tipo di gioco? Credo che si dovrà stare attenti. Non mi fido della velocità di Bonucci e Chiellini, contro certe squadre rischi".

Pogba, che valutazione dare al francese?

"Se allenassi a certi livelli e avessi la possibilità di averlo, le porte per lui sarebbero sempre aperte. E' un grande campione ma deve essere motivato al punto giusto. Alla Juve lo ha dimostrato con Allegri, con cui aveva un grande rapporto. Lì è stato devastante, un giocatore che abbina qualità e quantità. Magari tornasse in Italia".

Milan, ci sta il riscatto di Tonali?

"Tonali ha un problema, discreto tecnicamente ma la velocità nei 10-20 metri non c'è. Non ha gamba rapida. Oggi non è più il centrocampista che deve fare pochi metri".