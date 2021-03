tmw radio De Paola su Buffon e senatori Juve: "Cambio della guardia fondamentale per Pirlo"

Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio all'interno dell'Editoriale per commentare tutti i temi più caldi di giornata. Tra questi anche il futuro di Buffon. Di seguito le sue parole:

Buffon secondo lei deve continuare a giocare?

“L’argomento è questo: non bisogna mai perdere di vista la riconoscenza. Buffon ha dato tantissimo alla Juventus e non vuole smettere. Ama talmente tanto il suo lavoro che sta faticando ad accettare che il percorso possa finire. Con morbidezza si deve fare un cambio della guardia ed è fondamentale per lo stesso Pirlo. Essendo stato compagno di questi senatori può essere influenzato dal loro pensiero calcistico. Se, con l'ottenimento della Champions League, vorrà fare un progetto nuovo deve assolutamente liberarsi di questo passato ingombrante”.

Su Juve-Napoli del 7 aprile

“Sul tappeto ci sono le due riconferme di Pirlo e Gattuso. Si legge un po’ di preoccupazione nelle parole dei dirigenti della Juventus perché sono curioso di vedere se veramente verrebbe confermato il tecnico qualora il club bianconero non entrasse in Champions League. Nel Napoli, invece, credo che l’ultima parola, dopo un confronto con il presidente, spetterà a Gattuso per il rinnovo”.

Nazionale

“Contro la Bulgaria prestazione più opaca rispetto alla precedente, ma è stata comunque una vittoria fondamentale”.