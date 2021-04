tmw radio Di Gennaro: "Champions, per il quarto posto sarà lotta Napoli-Juventus"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Figc introduce la norma anti-Superlega. Che ne pensa?

"ha fatto enorme trambusto la vicenda, ma le responsabilità erano anche da parte degli altri che non hanno messo delle regole. Ora è stata inserita, speriamo si apra un dialogo diverso, perché la situazione non è risolta del tutto. Per colpa degli altri non devono pagare tutti. Si sono indebitate sapendo di farlo. Le autorità dovevano mettere delle regole precise ma non sono state fatte. Ci devono spiegare anche il perché del no ai fondi in Lega di Serie A. Ora è necessario che tutti si siedano al tavolo per riformare il calcio".

Un pensiero sulla Juventus, che rischia davvero la Champions:

"Se non arriva in Champions sarebbe un'annata fallimentare. La società si aspettava molto di più, così come Pirlo. Frasi come quelle sentite non fanno piacere. Il gruppo storico dovrebbe venire fuori proprio in questi momenti difficili. Sono comunque ancora lì a giocarsela. La Lazio è lì, contro un Milan in affanno squadre fresche possono avvantaggiarsi. Per me Napoli e Juventus si giocheranno il quarto posto".