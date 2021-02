tmw radio Di Marzio: "Braaf e Zirkzee colpi ottimi per Udinese e Parma. Occhio a Camavinga"

Gianni Di Marzio ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei giovani talenti in giro per il mondo: "Ottimi gli acquisti di Udinese e Parma. Sono dei grandi prospetti Braaf e Zirkzee. Sono giocatori che lavorano su tutto il fronte d'attacco, specie il secondo. Se si riesce a portarlo più avanti, può davvero fare molti gol. E sarebbe un giocatore da grande club come la Juventus. Braaf è già importante. Segnalo poi Boadu Myron, classe 2001 dell'Az Alkmaar, un attaccante completo, forte di testa e può fare anche la seconda punta. E come prerogativa ha quella di saltare l'uomo. Altro giocatore interessante è Isak Alexander della Real Sociedad. E' del 1999, nazionale svedese, ha un bel fisico e sa fare molti gol. In campo aperto si fa rispettare. Ottimo anche Jadon Sancho, classe 2000 del Borussia Dortmund. E' un vero talento, che ha fame di giocare a calcio e non ha avuto paura a scegliere il club tedesco. Lo vedrei bene alla Juventus, se non ci fosse Morata. Di sicuro è per un grosso club, come lo è anche l'Inter. Segnalo poi Eduardo Camavinga, 2002 del Rennes, tra i più bravi che ho visto. Ha sensibilità di piede, sa coprire ogni zona del campo, a vederlo giocare è uno spettacolo. Centrocampista, può giocare davanti alla difesa, e già costa 60 milioni. Infine c'è Thiago Almada del Velez. E' del 2001, in Argentina dicono assomigli a Messi. E' nato nello stesso posto di Tevez, in periferia. E' piccolino e questo è un punto interrogativo. Ha però piedi buoni e salta facilmente l'uomo".