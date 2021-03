tmw radio Di Marzio: "Matheus Nascimento, destino da grande. Renteìra come Kessié"

Per parlare di talenti in giro per il mondo è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, mister Gianni Di Marzio: "Parto con Amine Ferid Gouiri, classe 2000 e centravanti del Nizza. Ha fatto tutte le nazionali della Francia, è nato nella cantera del Lione, che ha avuto sempre un grande settore giovanile. Ha lo spiccato senso del gol, è davvero molto bravo. E' già nel mirino di club europei e italiani. Poi c'è Carlos Renteìra, centrocampista colombiano del 1996, che ha fisico, gamba, molto fisico come Kessié. E' retrocesso col Botafogo, potrebbe svincolarsi facilmente. Occhio poi a Matheus Nascimento, classe 2004 e centravanti del Botafogo. Per me è la migliore punta giovane di tutto il Brasile. E' aggressivo, sa sacrificarsi, ha tecnica da vendere, piacerebbe molto in Europa per il suo modo di giocare. Può crescere davvero molto. Lo vedrei bene alla Juve o in club come Inter, Roma, Lazio. Poi in Inghilterra ne consiglio due. Il primo è Eberechi Eze, classe 1998, trequartista del Cristal Palace. E' micidiale, ha grande forza, molto forte, può giocare anche da esterno. E poi c'è Grady Diangana, classe 1998, esterno alto a sinistra del West Bromwich. E' stato già convocato nelle nazionali inglesi. E' veloce, potente, sa sacrificarsi in difesa ma la sua forza migliore è in attacco".